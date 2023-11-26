أسعار الذهب تتجاوز 2000 دولار للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2000 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر توقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الاجلة للذهب (تسليم ديسمبر المقبل) ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 2003 دولارات للأونصة بالتزامن مع تراجع المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 0.55 بالمئة عند 103.3 نقطة.

وأضاف أن التوقعات تصب لناحية إبقاء معدل أسعار الفائدة الامريكية دون تغيير في اجتماع (المركزي الأمريكي) المقرر أوائل ديسمبر القادم حيث يرى المحللون أن الولايات المتحدة لن ترفع سقف الفائدة خلال العام الحالي مع إمكانية أن تعمل على تخفيضها بحلول أبريل من العام القادم.

وأكد أن أسعار الذهب سوف تتأثر بشكل إيجابي مع أي قرار أمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة إضافة إلى وجود عامل جيوسياسي من الممكن أن يرفع أسعار الذهب أكثر حال استمرار التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ثبت أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل سنة واحدة عند 3.45 في المئة ولأجل 5 سنوات عند 2.4 في المئة ما حسن من أداء الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وذكر أن هناك تقارير ومؤشرات اقتصادية أمريكية سوف تصدر خلال الأسبوع سيكون لها أثر مباشر في اتجاهات المعدن الأصفر لاسيما مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى خطابات متوقعة للعديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير أنه شهد نشاطا متزايدا بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إذ بلغ سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.9 دينار (نحو 60 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 18.25 دينار (نحو 55 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 285 دينارا (نحو 869 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.