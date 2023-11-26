وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية تناولا فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أنه تم مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثات الهاتفية بين الوزيرين.

وأكد عبداللهيان على ضرورة الوقف التام لجميع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلا: من الضروري أن تقوم إيران وتركيا الى جانب جميع الدول الاسلامية بخطوات مقتدرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأبدى وزير الخارجية الايراني ارتياحه للمسار المتنامي للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن أمله بأن نشهد مزيدا من تعزيز وتوطيد التعاون المشترك عبر مواصلة التواصل الدبلوماسي الرفيع بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال المحادثات الهاتفية، عزم بلاده على بذل الجهود لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة.

كما وصف فيدان العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا بأنها غنية جدا وذات جوانب مختلفة، معربا عن اعتقاده بأن مواصلة التشاور واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين من شأنها أن تسهم في توسيع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.