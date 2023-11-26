الجيش الأوكراني

أوكرانيا تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة روسية في هجوم خلال الليل

26 نوفمبر، 2023
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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنها دمرت ثماني طائرات مسيرة هجومية من أصل تسع أطلقتها روسيا خلال الليل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

جاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي، بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وحذرت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من أن روسيا ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال الشتاء كما فعلت العام الماضي.

المصدر
أ ف ب
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26 نوفمبر، 2023
0 112 أقل من دقيقة

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