النائب فلاح الهاجري يدعو البرلمانيين حول العالم للتعبير عن إرادة شعوبهم المتضامنة مع القضية الفلسطينية

دعا النائب في مجلس الأمة الدكتور فلاح الهاجري اليوم السبت البرلمانيين حول العالم إلى القيام بمسؤولياتهم في التعبير عن إرادة شعوبهم المتضامنة مع القضية الفلسطينية وأهلها وحقهم في مقاومة المحتل وفضح ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية.

جاء ذلك في كلمة الهاجري الذي يرأس وفد مجلس الأمة خلال الندوة البرلمانية حول (دور البرلمانيين في نصرة فلسطين ودعم غزة) اليوم السبت ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين الذي انطلق في اسطنبول امس الجمعة ويستمر ثلاثة أيام تحت عنوان “العمل البرلماني والقضية الفلسطينية في عالم جديد”.

وأضاف أن للبرلمانيين دورا كبيرا بحكم الصلاحيات التي يتمتعون بها في مجالسهم التشريعية مشيرا إلى عقد مجلس الأمة في الاول من نوفمبر الجاري جلسة علنية خاصة حول الانتهاكات الصهيونية في غزة بحضور ومشاركة الحكومة حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات والتوجيهات المتعلقة بمواجهة تحديات الوضع الراهن ونصرة أهلنا في غزة وفي عموم أراضي فلسطين المحتلة.

وأوضح أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوصيات جلسة مجلس الأمة الخاصة أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة استعداد قطاعاتها المعنية لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفياتها فضلا عن إعلان المنشآت الصحية الأهلية استعدادها للقيام بذات الدور ومشاركة القطاع الصحي الحكومي هذا الواجب.

أما على مستوى طرح القضية الفلسطينية وكشف جرائم وممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني قال الهاجري “لا نبالغ ان قلنا إنها بالنسبة لإخوانكم في مجلس الأمة الكويتي باتت مرادفة ولصيقة بقضايانا الوطنية التي نحملها معنا كنواب في لجان الصداقة البرلمانية وفي مؤتمرات الاتحاديات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي زيارتنا الرسمية لمختلف دول العالم”.

واستعرض الهاجري خلال الندوة أبرز القرارات والتوصيات التي أقرها مجلس الأمة الكويتي نصرة لغزة وللقضية الفلسطينية.

ويضم وفد مجلس الأمة أمين سر الشعبة البرلمانية الدكتور محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة فهد بن جامع.