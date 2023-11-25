وزير الخارجية الأردني: لا يمكن أن يبقى الاحتلال فوق القانون الدولي

وزير الخارجية الأردني: لا يمكن أن يبقى الاحتلال فوق القانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت انه “لا يمكن أن يبقى الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون الدولي”.

واكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السلوفينية تانيا فايون والبرتغالي جواو كرافينيو “ان على المجتمع الدولي لجم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية”.

وذكر ان الاحتلال الإسرائيلي يهاجم كل من يختلف معه مطالبا بوقف العدوان على غزة وتحميل الكيان الإسرائيلي المحتل مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في غزة وهي ضمن المصطلح القانوني “الإبادة الجماعية”.

من جانبه قال الوزير البرتغالي ان الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي “نرى” من خلالها حلا للنزاع في المنطقة.

بدورها دعت الوزيرة السلوفينية لوقف دائم لاطلاق النار في غزة والسماح بدخول اكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وقالت “نشارك الأردن والعالم بشأن المخاوف من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الأردني قد التقى اليوم نظيريه السلوفينية والبرتغالي وبحث معهما الأوضاع في قطاع غزة.