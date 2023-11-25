المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر: اكتمال وصول جميع قوات درع الجزيرة المشاركة في تمرين تكامل 1

25 نوفمبر، 2023
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر أنه تم بحمدالله اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين تكامل 1 بسلام والذي تستضيفه دولة الكويت بقيادة الجيش الكويتي ممثلاً بتشكيلات القوة البرية وبمشاركة قوات درع الجزيرة والمقرر تنفيذه بتاريخ 26 نوفمبر ولغاية 7 ديسمبر 2023.

وأضاف الصقر أن الوحدات المشاركة ستنفذ التدريب الميداني في منطقة الأديرع والابرق الواقعة شمال غرب دولة الكويت.

وأشار الصقر أن أهمية التمرين تأتي كونه أول تمرين ميداني بقطاعات تنفذ لقوة درع الجزيرة بعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة. هذا التمرين يجسد التفاني والتكامل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتكون تمرين تكامل/1 من ثلاث مراحل رئيسية هي المرحلة الأولى: وصول القوات والتي اختتمت اليوم بنجاح والمرحلة الثانية: وهي تنفيذ القوات المشاركة تدريباتها الميدانية في منطقة التدريب ، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة: وهي تنفيذ التمرين الختامي و مغادرة القوات المشاركة لدولة للكويت.

المصدر
الجيش الكويتي
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25 نوفمبر، 2023
0 201 دقيقة واحدة

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