إسبانيا تستدعي سفيرة الاحتلال لديها احتجاجا على الاتهامات ضد رئيس وزرائها

إسبانيا تستدعي سفيرة الاحتلال لديها احتجاجا على الاتهامات ضد رئيس وزرائها

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الجمعة انها استدعت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات حول الاتهامات “الكاذبة وغير المقبولة” التي وجهتها حكومة الاحتلال ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية للصحفيين ان الوزير خوسيه مانويل ألباريس استدعى سفيرة الاحتلال في مدريد بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رئيس الوزراء الإسباني ب”دعم الإرهاب” واستدعائه السفير الإسباني في القدس.

ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق اليوم اتهامات نظيره الصهيوني ضد سانشيز “بدعم الإرهاب” بأنها “خطرة وكاذبة وغير مقبولة” مؤكدا ان إسبانيا “سترد في الوقت المناسب”.