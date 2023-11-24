روسيا تعتبر انضمام مولدوفا إلى العقوبات الدولية المفروضة ضدها عملا عدائيا

وصفت روسيا الاتحادية اليوم الجمعة انضمام مولدوفا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بأنه “عمل عدائي”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان بث على الموقع الإلكتروني للوزارة “إن انضمام مولدوفا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي يرتسم تماما في إطار الإجراءات العدائية التي فرضها الغرب ضد روسيا”.

وأضاف أن مولدوفا تقوم عمليا بتدمير كامل للعلاقات بين البلدين التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب سياسة (كيشيناو) مشيرة إلى أن نهج القيادة المولدوفية لا ينسجم مع مصالح سكانها الذين ينظر أغلبتهم بشكل ودي إلى روسيا ويرغبون بتطوير علاقات التعاون متعدد الجوانب بين البلدين.

وحذرت زخاروفا بأن روسيا سوف ترد على القرارات المولدوفية في الوقت المناسب.

وكانت مولدوفا بررت قرارها بالانضمام الى العقوبات الأوروبية ضد روسيا بما وصفته بأنه “احتجاج على الممارسات الروسية التي تهدد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وتقع مولدوفا التي حصلت على استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991 في جنوب شرق أوروبا وتبلغ مساحتها 33 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 6ر3 ملايين نسمة وعاصمتها (كيشناو).

وكانت مولدوفا قد أعربت في مايو الماضي عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.