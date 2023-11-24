د. أحمد الهيفي يشيد بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب بالبحرين

أشاد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي بالإنابة الدكتور أحمد الهيفي اليوم الجمعة بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في البحرين ودورهما الداعم للعمل التشريعي مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الهيفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة يقوم بها والوفد المرافق له للبحرين تلبية لدعوة من وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في المملكة.

ونوه الهيفي بمستوى التنسيق والتعاون الثنائي بين دولة الكويت ومملكة البحرين لافتا إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات بين دول الخليج للاستفادة من التجارب في هذا المجال.

وفي السياق نفسه رحب رئيس وأعضاء مجلس النواب البحريني بالوفد الكويتي برئاسة الهيفي وعضوية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسامة البلهان خلال زيارته لمجلس النواب البحريني التي شملت التعرف على النظم واللوائح المعمول بها بالبحرين بالإضافة إلى حضور جلسة لمجلس النواب.

كما أعرب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس عن شكرهم لدولة الكويت على مواقفها في دعم القضايا الخليجية والعربية لا سيما القضية الفلسطينية.

بدوره أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين خلال استقباله الوفد الكويتي بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وما ترتكز عليه من وشائج القربى والمحبة والمصير المشترك.

وأشار إلى دور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تكاملا وشمولية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب البحرينية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

من جانبه أعرب الهيفي خلال اللقاء عن بالغ الشكر والتقدير لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وجميع منتسبي الوزارة على حسن الترحيب وكرم ضيافة متطلعا إلى تنمية مسارات التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقام الوفد بزيارة لمتحف البحرين الوطني ومركز الشيخ إبراهيم للتراث وكذلك مركز (ابحث) الذي أعاد ترميمه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.