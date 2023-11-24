المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 16.3 مليون دولار في سوريا ولبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) “للأشخاص الأكثر ضعفا” في سوريا ولبنان بمن في ذلك لاجئون ولبنانيون محتاجون.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إن التمويل يشمل 11.5 مليون يورو (12.5 مليون دولار) جرى تخصيصها لسوريا إلى جانب 3.8 ملايين يورو (3.8 ملايين دولار) للبنان.

وأوضح البيان أن هذا التمويل سيوفر المساعدة الغذائية والدعم في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة لمن هم في أمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن المساعدات تهدف إلى “تغطية احتياجات السوريين داخل البلاد وكذلك احتياجات اللاجئين والأشخاص المستضعفين في لبنان”.

وأضاف أن “هذا التمويل يأتي في وقت يؤثر فيه التصاعد الأخير للعنف في الشرق الأوسط بشكل متزايد على دول مثل سوريا ولبنان اللتين تواجهان بالفعل ارتفاعا في مستويات الفقر والصراع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح والأوبئة”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في تصريح تضمنه البيان إنه “مع تكاثر الأزمات ووصول الاحتياجات إلى مستويات قياسية يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بتخفيف المعاناة الإنسانية أينما حدثت مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا”.

وذكر لينارتشيتش أنه “مع هذا التمويل الجديد سنضمن أننا نساعد السوريين داخل البلاد وخارجها وكذلك اللاجئين واللبنانيين المحتاجين”.