هنبة: مستعدون لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

هنبة: مستعدون لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، بأن الحركة “مستعدة لاستمرار العمل مع مصر وقطر لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة” عبر وقف دائم لإطلاق نار مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد هنية في كلمة مصورة التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز اليوم لمدة أربعة أيام، وإنجاحه “طالما التزم العدو بذلك”.

وذكر أن العدو “راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، لكنه نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي، مما أدى للتوصل إلى اتفاق الهدنة”.

وأعرب هنية عن الشكر إلى قطر ومصر، مؤكدا “ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته”.

وقال “نؤكد تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع”.

وأكد هنية أن حماس أنها لن تتخلى عن مواقعها قبل المعركة وبعد المعركة وترفض أي تدخل خارجي في شكل إدارة غزة.