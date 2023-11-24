القوة من لواء (المغاوير / 25) لدى المغادرة إلى باكستان

الدفاع: قوة من لواء المغاوير/25 تتوجه إلى باكستان للمشاركة بالتمرين المشترك “فجر الشرق”

24 نوفمبر، 2023
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قوة من لواء (المغاوير / 25) غادرت إلى باكستان اليوم الجمعة للمشاركة في التمرين المشترك (فجر الشرق) بنسخته الخامسة الذي تنطلق فعالياته الأسبوع القادم وتستمر أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني الحيوية وكيفية التعامل مع المتفجرات وتنفيذ عمليات إخلاء طبي.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

المصدر
كونا
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24 نوفمبر، 2023
0 126 أقل من دقيقة

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