وزير فلسطيني يتوقع ارتفاع نسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية إلى 70% بسبب الحرب في غزة

توقع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم (الخميس) ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 70% على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال أبو جيش في بيان اليوم إن نسبة البطالة في فلسطين قبل الحرب على غزة هي الأعلى في العالم، وبعد تدمير كل المنشآت في القطاع وطرد عمال الضفة الغربية من المنشآت الصهيونية من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 70%.

وأضاف “فقدنا الآلاف من القوى العاملة وأصحاب العمل نتيجة القصف العنيف المستمر على عشرات الآلاف من المباني والوحدات السكنية، كما جرح ونزح آلاف العمال وأصحاب العمل وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم”.

وتابع أبو جيش أن أكثر من 350 ألف عامل فلسطيني خسروا عملهم وأصبحوا بلا عمل، وأن جزءا كبيرا منهم بلا مأوى، فيما اعتقل الاحتلال عددا كبيرا من عمال غزة داخل أراضيها وطردت عددا آخر إلى الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق.

وأفاد الوزير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز 4 آلاف عامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى خسارة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم داخل الأراضي المحتلة.