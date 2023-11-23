“الأطفاء” تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين “شامل 9” بمشاركة 34 جهة حكومية

عقدت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين (شامل 9) برئاسة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر بموقع تمرين شامل في منطقة عريفجان.

وقالت (الاطفاء) في بيان صحفي إن الاجتماع شهد حضور 34 جهة حكومية مشاركة حيث تم استعراض جميع المعضلات التي سيتم التعامل معها وفقا لسيناريو التمرين (القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث).

واكد اللواء ناصر وفق البيان أن تمرين شامل يقام سنويا بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ويهدف إلى وضع هذه المؤسسات أمام تحديات واقعية فيما يخص إدارة الكوارث والأزمات وإتاحة الفرصة لتطوير قدرات مؤسسات الدولة ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة على جميع الأطراف وتحقيق الأهداف المشتركة.