الهلال الاحمر الكويتي يواصل توزيع الدقيق على آلاف النازحين بجنوب غزة

واصل متطوعون فلسطينيون في غزة تابعون لجمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين والفرق الطبية والصحفيين.

وقال رئيس الفرق التطوعية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في غزة احمد أبودية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “المتطوعين سلموا 500 كيس من الدقيق لنادي (الدرة) بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة ستستفيد منها أكثر من 83 عائلة نازحة تضم اكثر من ثلاثة آلاف فرد”.

وأضاف انه “تم توزيع الدقيق على عشرات المنازل التي تؤوي نازحين فلسطينيين من المناطق الشمالية لتوفير الخبز وهو احد اهم المتطلبات اليومية بعد اغلاق المخابز لنقص الوقود”.

وأوضح أبودية أن المساعدات شملت الطواقم الصحفية والطبية الفلسطينية من اطباء وعاملين في المستشفيات الى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز صمودهم لمواصلة عملهم في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأشار الى ان كيس الدقيق الذى توزعه الجمعية يزن (25 كيلوغراما) ويكفي 25 يوما تقريبا للعائلة الواحدة ويعتبر من اكثر المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون في الوقت الحالي.