بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 90ر3 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6664 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر224 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 7ر51 مليون دينار (نحو 6ر157 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 49ر4 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5444 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 119 مليون سهم عبر 5614 صفقة نقدية بقيمة 18ر21 مليون دينار (نحو 5ر64 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 03ر7 نقطة ليبلغ مستوى 44ر7309 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 6ر105 مليون سهم عبر 5915 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 18ر11 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5348 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 3886 صفقة نقدية بقيمة 6ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا) و(فنادق) و(أولى تكافل) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(ارزان) و(سنام) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(سنام) و(كفيك) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.