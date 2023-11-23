الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرصة لأمطار اليوم تنحسر صباح غد

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الأمطار صباح يوم غد الجمعة وفرص تكون الضباب على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرص للضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.