العلم الكويتي

دولة الكويت ترحب بإعلان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

23 نوفمبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر الشقيقة نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق إلا أنها تدعو لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر
كونا
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23 نوفمبر، 2023
0 166 أقل من دقيقة

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