وزير المالية السعودي يؤكد رفض المملكة لاستهداف المدنيين وتهجير الفلسطينيين من غزة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء لقادة دول مجموعة العشرين (جي 20) رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق السكنية والطبية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وجدد الجدعان في كلمة ألقاها في اجتماع قادة دول مجموعة العشرين المنعقد افتراضيا مطالب المملكة بحقن الدماء ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري و الدعوة إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع.

وقال الجدعان في كلمته ان ما يشاهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية مبينا الكارثة الإنسانية التي سيذكرها التاريخ و التي اتضحت فيها ازدواجية المعايير والانتقائية بالقوانين والقرارات الأممية وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي مما سينعكس سلبا على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الجدعان لابد من تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق حل سلمي دائم يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.