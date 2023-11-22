من مجزرة جباليا في قطاع غزة

منظمات غير حكومية: هدنة لأربعة أيام في غزة “غير كافية”

22 نوفمبر، 2023
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اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية الأربعاء أن إمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس هو أمر “غير كاف” لإدخال المساعدة المطلوبة الى قطاع غزة، داعية الى وقف لإطلاق النار.

وقال بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه أيضا منظمات “هانديكاب إنترناشونال” و”أوكسفام” و”أطباء بلا حدود” و”أطباء العالم” و”سيف ذي تشيلدرن”، “إنه أمر غير كاف وهو بالتأكيد غير كاف على صعيد حقوق الانسان”.

المصدر
أ ف ب
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22 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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