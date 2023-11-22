الرئيس الروسي يتحدث أمام مجموعة العشرين عن “فظائع” ضد السكان المدنيين في غزة

الرئيس الروسي يتحدث أمام مجموعة العشرين عن “فظائع” ضد السكان المدنيين في غزة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين (جي 20) اليوم الأربعاء عن “فظائع” يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام القمة الاستثنائية للمجموعة التي تترأس الهند دورتها الحالية “ألا تشعرون بالفظائع التي تجري في فلسطين وعملية الإبادة بحق السكان المدنيين وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة هائلة للأطفال”.

كما تساءل الرئيس الروسي “ألا تهتزون لرؤية الأطباء الذين يضطرون لإجراء عمليات جراحية للأطفال بدون تخدير”.

على جانب آخر انتقد بوتين موقف الدول الغربية حيال الحرب الجارية في أوكرانيا قائلا إن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع كييف ومؤكدا في المقابل أن القيادة الأوكرانية “انسحبت” من العملية التفاوضية وقررت “منع إجراء” مباحثات مع روسيا.

وحول المساعدات التي تعهدت روسيا بتقديمها إلى الدول الفقيرة أعلن بوتين أن موسكو بدأت إرسال بواخر تنقل القمح الروسي إلى الدول المحتاجة في إفريقيا “مجانا”.

وأشار إلى أن معالجة الأوضاع الاقتصادية العالمية بحاجة إلى “بلورة توافق وإجماع” ومراعاة الآراء التي تعكس توجهات الأغلبية في المجتمع الدولي محذرا من مخاطر سياسة المجابهة التي لا تزال قائمة في العالم.

وأضاف أن مجموعة العشرين تشكلت من أجل توحيد الجهود الدولية داعيا إلى ضرورة استعادة روح التعاون الاقتصادي الدولي القائم على المنفعة المتبادلة.

وحث بوتين كذلك على ضرورة إحياء آليات عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك هيئات التحكيم فيها وتعزيز دور الاقتصاديات النامية والمؤسسات المالية العالمية بما يتضمن صندوق النقد والبنك الدوليين واستثمار قدرات هذه المؤسسات في مساعدة الدول المحتاجة والتخلي عن الأهداف السياسية الآنية.