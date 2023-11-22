البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان: ما يحدث في فلسطين محض “إرهاب” تجاوز الحدود

22 نوفمبر، 2023
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وصف بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الأربعاء ما يجري في قطاع غزة تحت العدوان الوحشي لجيش الاحتلال وفي الضفة الغربية بانه “إرهابا تجاوز كل الحدود”.

جاء ذلك في ختام الموعظة العامة التي القاها البابا بساحة القديس بطرس عقب لقائه في وقت سابق اليوم وفدين أحدهما فلسطيني من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال والأخر للكيان الإسرائيلي المحتل من ذوي المحتجزين في غزة.

وأضاف البابا “انهما يعانيان كثيرا وقد شعرت بمدى معاناة كل منهما”.

واكد ان “الحروب تفعل ذلك ولكننا هنا تجاوزنا الحروب فهذه ليست حربا بل ان هذا إرهاب” داعيا “للصلاة كثيرا من أجل السلام ومن أجل العمل على حل المشكلات وعدم الاستمرار في العذاب الذي يقتل الجميع في النهاية”.

المصدر
وكالات
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22 نوفمبر، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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