تغريم سيلتيك لرفع جماهيره الأعلام الفلسطينية في مباراة بدوري أبطال أوروبا

‬قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ‭)‬اليويفا) اليوم الأربعاء إنه فرض غرامة مالية قدرها 15200 جنيه إسترليني (19 ألف دولار) على سيلتيك بعدما رفعت جماهيره الأعلام الفلسطينية خلال مباراة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في جلاسكو.

وذكر اليويفا في بيان أن الأعلام التي وصل عددها إلى المئات اعتبرت “رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة”.

وقام المشجعون الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام قبل مباراة 25 أكتوبر تشرين الأول بغناء “لن تمشي وحدك أبدا” بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على إنستجرام.

كما رفع المشجعون لافتتين كبيرتين في سيلتيك بارك كتب عليهما “فلسطين حرة” و”النصر للمقاومة”.

ويحتل سيلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة بعد أربع مباريات.

كما تم تغريمهم 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بإغلاق الممرات واستخدام الألعاب النارية.