بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.26 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.26 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 26ر9 نقطة ليبلغ مستوى 36ر6660 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر187 مليون سهم عبر 11087 صفقة نقدية بقيمة 6ر41 مليون دينار (نحو 8ر126 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر7 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5448 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 6ر104 مليون سهم عبر 5259 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 33ر10 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7302 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 5828 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار (نحو 08ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 55ر7 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5359 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال تداول 67 مليون سهم عبر 3296 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 9ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (سنام) و(الأنظمة) و(استثمارات) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (سنام) و(بيتك) و(أرزان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وطنية م ب) و(المركز) و(فنادق) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.