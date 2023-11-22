سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء هنغاريا والبوسنة والهرسك والأردن ونيبال وغانا واليونان

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير أندراش صابو سفيرا لهنغاريا والسفير نصرت ابن محمد تشانتشار سفيرا لجمهورية البوسنة والهرسك والسفير سنان راكان محمد المجالي سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية والسفير غانا شيام لامسال سفيرا لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والسفير محمد حبيب إدريس سفيرا لجمهورية غانا والسفير يوانيس بلوتاس سفيرا لليونان وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير هنغاريا

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك