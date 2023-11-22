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بلدية الكويت: إصدار 630 ترخيصا لمخيمات ربيعية في مناطق شمال وجنوب البلاد

22 نوفمبر، 2023
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء إصدار 630 ترخيصا مؤقتا لمخيمات ربيعية في مناطق شمال وجنوب البلاد.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن الموافقات شملت 422 ترخيصا في محافظة الجهراء و208 تراخيص في محافظة الأحمدي منذ بدء استقبال طلبات الراغبين في إقامة مخيمات ربيعية.

وكانت البلدية قد أعادت تسجيل طلبات الترخيص أمس الثلاثاء بعد إيقافه مؤقتا يومين لعمل تعديلات فنية على برنامج الحجز لموسم التخييم الربيعي الذي يستمر حتى 15 مارس المقبل.

يذكر أنه يتم التسجيل عبر (كود QR) في الموقع الإلكتروني لبلدية الكويت وإدخال البيانات واستكمال باقي إجراءات إصدار الترخيص.

المصدر
كونا
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22 نوفمبر، 2023
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