وزير الصحة: الشحنة الطبية لأهالي غزة استكمال للدعم اللوجستي الكويتي في الجسر الجوي الإغاثي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الشحنة الجوية الطبية الكويتية المقدمة لأهالي قطاع غزة اليوم الأربعاء هي استكمال لمسيرة الدعم الطبي واللوجستي من مختلف قطاعات البلاد الرسمية والأهلية في الجسر الجوي الإغاثي منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 26 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري مزودة بشحنة طبية و8 سيارات إسعاف مهداة من وزارة الصحة الكويتية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وتمت حمولة هذه الطائرة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتعاون 24 جمعية خيرية كويتية و4 جهات حكومية منها وزارة الصحة الكويتية وبيت الزكاة الكويتي وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيين.

وقال الوزير العوضي إن الإغاثة الطبية المهداة من وزارة الصحة الكويتية للمتضررين في قطاع غزة تتمثل بـ 10 سيارات إسعاف حيث جهزت الرحلة الأولى المنطلقة اليوم 8 سيارات إسعاف مجهزة بكامل معداتها وهناك رحلة أخرى يوم الأحد المقبل ستستكمل بسيارتي إسعاف وسيارة إضافية للعيادة المتنقلة.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي دعما ومساعدة للطواقم الطبية والفنية في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو لي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية لدعم ومؤازرة الأشقاء الفلسطينيين حتى يتجاوزا الأزمة الإنسانية الراهنة.

من جانبه قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لـ(كونا) إن الوزارة تستكمل الجهود الإغاثية الكويتية من الجسر الجوي الكويتي عبر إرسال سيارات إسعاف مزودة بحمولة تفوق أربعة أضعاف الحمولة الاعتيادية لسيارة الإسعاف.

وأوضح السند أن هذه الشحنة تحتوي على مستلزمات أساسية طبية للإنعاش والإسعافات الأولية وبعض الأدوات الاساسية العلاجية لعمليات الولادة كذلك التعامل مع الأطفال حديثي الولادة علاوة على أنابيب تنفس صناعي أولية وكمامات للأوكسجين والمعقمات للجروح وموسعات الشعب الهوائية.

وأضاف أنها تحتوي كذلك على بعض المواد المثبتة للكسور والكراسي المتحركة والأسرة الطبية المتحركة وغيرها من المستلزمات الطبية الأساسيةالتي يحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية هناك والعدوان الإسرائيلي.

وشدد على أن الرحلة الـ 26 تأتي استكمالا للطائرات الإغاثية من الجسر الجوي الكويتي البالغة حمولته إلى الآن نحو 640 طنا من المواد الإغاثية الإنسانية المتنوعة والمزودة بـ 10 آلاف قناع طبي وما يتجاوز 27 سيارة إسعاف سبقت سيارات الإسعاف المحملة اليوم.

وأعرب عن التقدير لجهود القيادة السياسية وتعاضد الشعب الكويتي تجاه القضية الفلسطينية الموروثة من الآباء والأجداد ممثلة باستمرار الجسر الجوي الكويتي لمد يد العون ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

من ناحيته أكد المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عبدالعزيز العبيد لـ(كونا) أن الرحلة الإغاثية الـ 26 المزودة بـ 8 سيارات إسعاف تأتي بشراكة وتعاون مع وزارة الصحة الكويتية لما تعانيه الطواقم الطبية والفنية في قطاع غزة في من انهيار ونقص شديد بالمعدات.

وكشف العبيد عن احتواء الرحلة المقبلة لـ(الكويتية للإغاثة) على 4 سيارات إسعاف إضافة إلى 500 خيمة موجهة للقطاع نظرا إلى فقدان الكثيرين لمنازلهم كذلك دخول فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه في الرحلات التالية ستخصص الجمعية ملابس ثقيلة ومواد التدفئة والبطانيات وغيرها من المستلزمات التي ستعين الأهالي في قطاع غزة على تجاوز برودة الطقس.

وزير الصحة وممثلو وزارة الخارجية و(الكويتية للإغاثة)

وزير الصحة يتفقد الشحنة الطبية ضمن الرحلة الإغاثية الـ 26 من الجسر الجوي الكويتي

سيارة الاسعافات المتنقلة ضمن الشحنة