جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تعلن فوز الكويت وعمان وفلسطين بجائزة دورتها الـ23

أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية اليوم الأربعاء فوز كل من الكويت وعمان وفلسطين بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ23 لعام 2023.

وقال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه فاز من الكويت بيت التمويل الكويتي (بيتك) ورائد الأعمال بمجال التحول الرقمي عبدالله الدبوس ومن عمان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومن فلسطين رائد الأعمال بالمجال التقني محمد الكيلاني.

وأكد الشمري سعي الجائزة المستمر إلى إحداث التحول الرقمي الناجح في المجتمعات العربية مشيرا إلى أن الجوائز دخلت هذا العام دائرة التميز في القطاع المالي وريادة الأعمال والمعرفة التنموية.

وأوضح أن معايير التميز بالتحول الرقمي في التقنيات الرقمية واستخداماتها هي الأساس في تحديد الفائزين بجائزة المعلوماتية.

وأضاف أن (بيتك) تميز بالتحول الرقمي في الحلول المالية التقنية وقدم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة وأن الفائز عبدالله الدبوس تميز بالتحول الرقمي في مجال التقنيات المالية وهو رائد أعمال كويتي حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2013 وأنشأ أول شركة كويتية بقطاع التقنيات المالية عام 2016 وانتشرت في دول الخليج العربي ومصر.

وذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان تميز بالتحول الرقمي في مجال التنمية المستدامة وهو مركز حكومي يعمل على تلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات الرسمية لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأفاد بأن الفائز الفلسطيني محمد الكيلاني تميز بريادة الأعمال في المجال التقني وهو رائد أعمال فلسطيني حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وأطلق أول منصة رقمية اجتماعية مخصصة لمحبي كرة القدم عام 2019.