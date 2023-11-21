الهيئة العامة للقوى العاملة

“القوى العاملة” تصدر تعديلات لبعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

21 نوفمبر، 2023
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أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلات على بعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا منها لدعم أصحاب هذه المشاريع والمسجلين على الباب الخامس.

وقالت الهيئة في بيان صحفي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- اليوم الثلاثاء إن التعديلات تضمنت تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية وتمديد فترة استخدام الدراجة النارية الى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وأضافت أن التعديلات تضمنت كذلك إلغاء الضمان المالي المقدر ب500 دينار كويتي (حوالي 1650 دولارا أمريكيا) شرط التسجيل للدراجة النارية الذي كان مقررا في السابق وزيادة تقدير الاحتياج المبدئي الى 15 عاملا بدلا من 10 عمال لنشاط المطاعم ما سيسهم في دعم أصحاب تلك المشاريع وفق شروط وضوابط الادارة العامة للمرور.

وذكرت أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تقوم بها الهيئة لدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.

المصدر
كونا
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21 نوفمبر، 2023
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