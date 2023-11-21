كوريا الشمالية تطلق “قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري” باتجاه الجنوب

قال الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت ما تقول إنه قمر للتجسس العسكري باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أن بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية “أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري باتجاه الجنوب”.

واستنكرت اليابان “بأشد العبارات” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لصحافيين من مكتبه “قمنا باحتجاج قوي واستنكرنا (إطلاق الصاروخ) بأشد العبارات”.