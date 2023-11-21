“الهلال الأحمر” يبدأ توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين في غزة

“الهلال الأحمر” يبدأ توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين في غزة

بدأ فريق المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء بتوزيع الدقيق على الأسر النازحة في محافظات الوسطى (وسط غزة) و(خانيونس) و(رفح) جنوبي غزة.

وقال رئيس الفرق التطوعية أحمد أبو دية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه بدأ بتنفيذ مشروع توزيع الدقيق على الأسر النازحة في قطاع غزة بعد التعاقد مع شركة (مطاحن السلام الفلسطينية) بغزة للتوريد اليومي.

وأضاف أنه سيتم توزيع الدقيق على النازحين في مراكز الإيواء والمنازل والمستشفيات إلى جانب استفادة الطواقم الطبية وعدد من الفئات المجتمعية المختلفة في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة عبر لجان محلية وأهلية.

وأوضح ان كيس الدقيق الذي يتم توزيعه يزن 25 كيلو غراما يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد ويكفيها لصنع الخبز لنحو عشرين يوما.

وتعاني آلاف الأسر الفلسطينية في المناطق الشمالية المحاصرة من جيش الاحتلال والجنوبية من نقص حاد في توفير الدقيق والمواد الإنسانية بسبب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر (كرم أبو سالم) التجاري الوحيد لغزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.