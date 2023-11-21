وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بمناسبة زيارتها للبلاد

21 نوفمبر، 2023
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استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد حيث تم مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين دولة الكويت العضو المؤسس في المنظمة مع باقي أعضاء المنظمة وأطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.

وأشاد وزير الخارجية بجهود المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الوزارات والهيئات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة وتمكين جميع الدول الأعضاء من بناء اقتصادات رقمية وتوظيف التكنولوجيا سعيا إلى مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها ثمنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي دور دولة الكويت في دعم أعمال المنظمة مشيدة بالتجربة المتميزة التي تمتلكها دولة الكويت في مجال التحول الرقمي وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي تحقيقا لمستقبل رقمي واعد للجميع يلبي التطلعات المرجوة.

المصدر
كونا
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21 نوفمبر، 2023
0 37 دقيقة واحدة

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