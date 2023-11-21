صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المنتخب للأرجنتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

21 نوفمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الأرجنتين الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الارجنتين الصديقة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 نوفمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“القوى العاملة” تصدر تعديلات لبعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

21 نوفمبر، 2023

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بمناسبة زيارتها للبلاد

21 نوفمبر، 2023

وزير الداخلية يكرم عددا من منتسبي الجهات الأمنية المشاركة في إحباط تهريب نصف طن من الحشيش

21 نوفمبر، 2023

وزير الدفاع العماني ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين

21 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى