سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المنتخب للأرجنتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الأرجنتين الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الارجنتين الصديقة.