طائرتان قطريتان تتوجهان إلى مدينة العريش المصرية تحملان مساعدات مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

طائرتان قطريتان تتوجهان إلى مدينة العريش المصرية تحملان 93 طنا من المساعدات مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

21 نوفمبر، 2023
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توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 93 طنا من المساعدات تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 13 طائرة بإجمالي 492 طنا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع.

المصدر
وكالات
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21 نوفمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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