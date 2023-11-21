بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 27.38 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 27.38 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 38ر27 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6651 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر226 مليون سهم عبر 11540 صفقة نقدية بقيمة 9ر53 مليون دينار (نحو 6ر188 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر25 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5441 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 7ر112 مليون سهم عبر 4859 صفقة نقدية بقيمة 4ر19 مليون دينار (نحو 17ر59 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر29 نقطة ليبلغ مستوى 08ر7292 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 114 مليون سهم عبر 6681 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار (نحو 9ر104 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 99ر29 نقطة ليبلغ مستوى 33ر5352 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 في المئة من خلال تداول 8ر83 مليون سهم عبر 3614 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 3ر50 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(سنام) و(مراكز) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أرزان) و(إيفا) و(بيتك) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ثريا) و(دلقان) و(يونيكاب) و(الصفاة) الأكثر انخفاضا.