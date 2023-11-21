إقلاع الطائرة الـ25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات

إقلاع الطائرة الـ25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصر ي وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة منها مواد غذائية وخيام وبطانيات وثلاث سيارات إسعاف.

وقال المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الجمعية حشدت طاقاتها وجهودها لمساعدة الأشقاء في فلسطين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وإشراف وزارتي الخارجية والشؤون الكويتيتين.

وأكد البعيجان السعي الدائم لتوفير جميع المسلتزمات الإنسانية الضرورية لا سيما وسط الظروف الراهنة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة جراء القصف العشوائي من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن دراسة وقياس مدى احتياج القطاع وبيان أبرز المواد الأساسية التي يتزايد عليها الطلب تكون بشكل يومي منذ اندلاع الأزمة بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بغية توفيرها عبر الجسر الجوي الكويتي وبتسهيل من الجهات الرسمية وتعاضد أهل الخير.

في سياق مواز كشف أن مبلغ حملة الجمعية (كلنا غزة) التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تجاوز 850 ألف دينار كويتي (نحو 8ر2 مليون دولار) لافتا إلى احتواء مخازن الجمعية على ما يفوق 300 طن من المساعدات المتنوعة ترقبا لإرسالها ضمن الجسر الجوي الكويتي.

من جهته قال نائب المدير العام للهيئة الخيرية للاتصال المؤسسي إبراهيم البدر لـ(كونا) إن حمولة الطائرة الاغاثية الـ 25 تتوزع على 240 خيمة وثلاث سيارات إسعاف و2460 بطانية إضافة إلى مواد غذائية منها الأطعمة وحليب الأطفال وغيرها.

وأضاف البدر أن لهيئة شاركت ضمن الجسر الجوي الكويتي في 18 طائرة إغاثية من 25 طائرة بالتعاون مع جمعيات (السلام الخيرية) و(الكويتية للإغاثة) ومجموعات أخرى إضافية من الهيئات والجمعيات الإغاثية الكويتية.

وأوضح أن مشاركة (الهيئة الخيرية) لم تقتصر على مد الجسر الجوي الكويتي بالمواد الإغاثية فقط بل امتدت لتشمل كفالة الأيتام وتعاونات مستقبلية مع جهات رسمية هناك تهدف لإعادة إعمار غزة ووضع خطط وبرامج تأهيلية تمهيدا لتنفيذها حين استقرار الأوضاع.

وكشف عن إيقاف مؤقت للمشاريع التنموية السابقة مثل المراكز التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة بهدف تكثيف الجهود للاغاثة حاليا فيما بدأت الهيئة منذ اليوم إرسال الخيام للإسهام بإيواء بعض الأسر التي تهدمت منازلها جراء القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.