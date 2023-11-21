بلدية الكويت: إعادة التسجيل لحجز وإصدار تراخيص المخيمات الربيعية

أعادت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء التسجيل لحجز وإصدار تراخيص المخيمات الربيعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت البلدية في بيان صحفي إنه على الراغبين من المواطنين والمقيمين في إقامة مخيماتهم بالأماكن المسموح التخييم بها التسجيل عبر (كود QR) في الموقع الإلكتروني للبلدية لإدخال البيانات واستكمال باقي إجراءات إصدار الترخيص.

وكانت البلدية قد أوقفت يوم الأحد الماضي مؤقتا التسجيل للحجز وإصدار التراخيص لغرض إجراء بعض التعديلات الفنية على برنامج الحجز لموسم التخييم الربيعي الذي يستمر حتى 15 مارس المقبل.