سمو ولي العهد يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد آل سعود

سمو ولي العهد يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد آل سعود

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق.

وقد نقل صاحب السمو الملكي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحياته لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.