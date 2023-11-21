إصابة 25 شخصا في زلزال بقوة 4.7 درجة جنوب شرقي ايران

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن 25 شخصا أصيبوا جراء زلزال ضرب مدينة (زاهدان) بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مدير مستشفى (خاتم الأنبياء) بالمدينة محمد رضا ميرادي القول إن “الزلزال الذي وقع فجر اليوم بمدينة زاهدان أسفر عن 25 إصابة معظمها حالات طفيفة تمت معالجتها فورا”.

وأوضح ميرادي أن الإصابات حدثت اثناء تدافع المواطنين للهرب من منازلهم مشيرا إلى أنه تمت معالجتها من الكوادر الطبية في المستشفى.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم تسجيل هزة ارضية بقوة 5ر3 درجة بين قضاءي المدائن والنهروان على بعد 35 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.

واشارت الهيئة في بيان الى ان الهزة وقعت نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (00ر10 بتوقيت غرينتش أمس) لافتة إلى ان الاهالي شعروا بها دون ان تعلن عن وقوع ضحايا او خسائر مادية.