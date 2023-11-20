مندي يقاضي مانشستر سيتي لعدم دفع راتبه عقب اتهامه بجرائم جنسية

قال محامي بنجامين مندي مدافع مانشستر سيتي السابق اليوم الاثنين إن اللاعب رفع دعوى قضائية ضد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب عدم دفع راتبه لما يقرب من عامين بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية في 2021.

وتقدم الدولي الفرنسي السابق بدعوى للمطالبة “بملايين الجنيهات الإسترلينية” أمام محكمة العمل سعيا لاستعادة مستحقات مالية حتى نهاية عقده الذي انتهى في يونيو حزيران مع بطل إنجلترا.

وبرأت محكمة بريطانية مندي في يوليو تموز الماضي من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، ثبت أن مندي غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.

وأكد نيك دي ماركو محامي مندي في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز أنه رفع قضية “للمطالبة بملايين الجنيهات بسبب خصومات غير قانونية من مستحقات مالية”.

وأضاف البيان “لم يدفع مانشستر سيتي أي رواتب للسيد مندي اعتبارا من سبتمبر أيلول 2021 بعد اتهامه بارتكاب جرائم متنوعة تمت تبرئته جميعا منها لاحقا، وحتى نهاية عقده في يونيو 2023”.

وانضم مندي الذي يلعب حاليا في لوريان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني (64.80 مليون دولار).