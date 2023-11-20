“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت 3.8% بأكتوبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 8ر3 في المئة في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 38ر0 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 71ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 98ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 81ر2 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 41ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 03ر3 في المئة في أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 06ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 73ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 27ر0 في المئة.

وأفادت بأن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 54ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 23ر4 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.