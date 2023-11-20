وزير الشؤون: الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الطفل وحمايته ورعايته

أكد وزير الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته ورعايته.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن الكويت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن دولة الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على رفاه الأطفال وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.

ونوه بجهود وزارة (الشؤون) في رعاية الاطفال ودعمهم ومنحهم حقوقهم والحفاظ عليها مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الاطفال في غزة وأن يتحلى بالضمير الانساني في مواجهة ما يتعرضون له من قتل وانتهاكات يندى لها جبين البشرية.