الداخلية: احباط محاولة تهريب 500 كيلو من مادة الحشيش المخدرة تقدر قيمتها بمليون ونصف دينار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار متابعة مباشرة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في تعقب مروجي ومهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وادارة جناح طيران الشرطة من إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

فقد وردة معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بعملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر، وسوف يتم دفنها في جزيرة كبر تمهيداً لاستلامها لاحقاً.

وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وادارة جناح طيران الشرطة، وتم رصد قارب قادم من خارج المياه الإقليمية الكويتية وتمت مراقبته حتى وصوله إلى جزيرة كبر وذلك لضبطهم بالجرم المشهود، وأثناء تواجدهم في الموقع تم ضبط القارب وجميع من على متنه بعد مقاومة وتبين بأن عددهم 6 متهمين وعثر بحوزتهم عدد 20 حقيبة بداخلها أكثر من نصف طن (500 كيلو) من مادة الحشيش المخدرة والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف دينار كويتي.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات وجاري إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.