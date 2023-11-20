هاني شمس يقترح إنشاء فرع لجامعة الكويت والمعهد التطبيقي وإنشاء جامعات خاصة في محافظة الأحمدي

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء فرع لجامعة الكويت والمعهد التطبيقي وإنشاء جامعات خاصة في محافظة الأحمدي، ونص على ما يلي:

نظراً للبعد الجغرافي في محافظة الأحمدي وما يتبعها من مدن حديثة كمدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران السكنية والبحرية وصعوبة الطلبة الجامعيين من التنقل يومياً من مناطق سكنهم إلى جامعة الكويت الحكومية أو للمعهد التطبيقي أو لأي من الجامعات الخاصة المسجلين فيها، وهذا ما سبب انعكاساً سلبياً على تلقيهم الدروس وضياع الوقت في التنقلات، ما يستدعي وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن الطلبة الجامعيين ومن في حكمهم عن طريق وضع خطة حكومية نتيجة التوسع العمراني باتجاه جنوب البلاد وتوفير فرع لجامعة الكويت الحكومية والمعهد التطبيقي في التخصصات الأكاديمية كافة للطلبة في محافظة الأحمدي قريبة من المناطق السكنية والتصريح بمنح مساحات لإنشاء جامعات خاصة في المحافظة نفسها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تقوم الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أراض لإنشاء فرع لجامعة الكويت الحكومي والمعهد التطبيقي والترخيص بإنشاء جامعات خاصة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية بمحافظة الأحمدي قريبة من مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية للتخفيف عن كاهل الطلبة الجامعيين وذويهم بُعد المسافات الجغرافية وضياع الوقت في التنقلات وتقليل الازدحامات المرورية، وتوفير الطاقة والجهد للطلبة للتفرغ الدراسي.