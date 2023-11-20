“هانغر غايمز” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدر الفيلم الجديد من سلسلة “هانغر غايمز” من إنتاج شركة “لاينزغايت” شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت حوالى 44 مليون دولار بحسب التقديرات التي نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد.

ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة “هانغر غايمز”، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.

وحل في المركز الثاني “ترولز باند توغيذر”، وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي من إنتاج “دريمووركس” و”يونيفرسال بيكتشرز”، وقد حقق إيرادات بلغت 30,6 مليون دولار.

وأعطت آنا كيندريك وجاستن تمبرلايك وزوي ديشانيل وكينان تومسون أصواتهم في هذا الجزء الجديد من سلسلة “ترولز وورلد تور”.

واحتل المركز الثالث فيلم الأبطال الخارقين الجديد “ذي مارفلرز” من إنتاج “وولت ديزني ستوديوز موشن بكتشرز” بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد حقق عطلة نهاية هذا الأسبوع 10,2 ملايين دولار.

“ذي مارفلز” فيلم خيال علمي معقّد حول التشابك الكمي والثقوب في الفضاء، من بطولة تيونا باريس وإيمان فيلاني.

وحل فيلم الرعب “ثانكسغيفينغ” من إنتاج “ترايستار بكتشرز” في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 10,2 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب “فايف نايتس آت فريديز” من إنتاج “يونيفيرسل بكتشرز” و”بلامهاوس برودكشن” محققا 3,5 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- “وينتر بريك” مع 2,7 مليون دولار

7- “ذي نكست غول وينز” مع 2,5 مليون دولار

8- “تايلور سويفت: ذي إيراس تور” مع 2,4 مليون دولار

9- “بريسيلا” مع 2,3 مليون دولار

10- كيليرز أوف ذي فلاور مون مع 1,9 مليون دولار