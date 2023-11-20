وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني: على العالم “التحرك بشكل عاجل” لوقف الأزمة الإنسانية في غزة

20 نوفمبر، 2023
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف “الكارثة الإنسانية” التي تتكشف في غزة.

وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين “فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت”.

وأضاف وانغ أمام الدبلوماسيين أن “ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة”، مشيرا إلى أن “الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة”.

وقال وانغ “الصين صديقة وشقيقة جيدة للدول العربية والإسلامية”. وأضاف “دافعنا دائما بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمنا دائما بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة”.

المصدر
أ ف ب
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20 نوفمبر، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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