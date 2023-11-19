الأشغال: الفرق المعنية متواجدة على مدار الساعة للتأكد من انسيابية الطرق وكفاءة عمل مضخات المياه خلال الحالة المطرية

قالت وزارة الأشغال العامة مساء اليوم الأحد إن الفرق المعنية تتواجد على الطرق على مدار الساعة للتأكد من انسيابيتها وكفاءة عمل مضخات المياه خلال الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وذكرت (الأشغال) في بيان صحفي أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي ومدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس خالد العصيمي قاما بجولة تفقدية على عدد من الطرق الرئيسية والشوارع للوقوف على مدى الانسيابية.

وأفادت بأن فرق الطوارئ وجهاز الإشراف التابع للوزارة والهيئة تتواجد على مدار الساعة لمتابعة عمل المضخات خلال الأمطار بمتابعة من المعنيين في الوزارة والهيئة والجهات ذات الصلة.

وتأثرت البلاد بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 6ر9 ملم و(الجهراء) 8ر6 ملم و(الرابية) 4ر4 ملم و(الصابرية) 6ر3 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق اليوم إنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد “على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين” على أن “تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من مساء الغد”.