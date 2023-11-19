الكهرباء والماء: شبكات التوزيع على قدر عال من الكفاءة ومحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لم تتأثر بالحالة المطرية

الكهرباء والماء: شبكات التوزيع على قدر عال من الكفاءة ومحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لم تتأثر بالحالة المطرية

قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مساء اليوم الأحد إن شبكات التوزيع والنقل ومراكز المراقبة والتحكم على قدر عال من الكفاءة مؤكدة عدم تأثر محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه أو شبكات التوزيع بالحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وذكر رئيس فريق العمل الخاص بموسم الأمطار التابع لوزارة الكهرباء المهندس يوسف القحص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إنتاج الكهرباء والمخزون المائي في “حالة ممتازة” مضيفا أن تلقي البلاغات على هاتف الطوارئ رقم 152 في “الوضع الطبيعي” بمتابعة مستمرة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص.

وأوضح أنه تم إعداد خطة عمل مسبقة استعدادا لموسم الأمطار تتضمن جهوزية مضخات سحب المياه بمختلف الأحجام والسعات إضافة إلى تواجد عدد من تناكر سحب المياه وبعض الآليات التي تستخدم في مثل هذه الظروف وكذلك فرق الصيانة الجاهزة على مدار الساعة لتنظيف المناهيل وسحب المخلفات التي تعيق تصريف المياه وتنظيف الأسطح وسد التشققات التي تتسرب إليها المياه.

ونوه بالجهود المبذولة من عموم العاملين في جميع قطاعات الوزارة لتوفير خدمتي الكهرباء والماء في الظروف الاعتيادية والاستثنائية كالأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى ضرورة التأكد من عزل موزعات الكهرباء في المنازل وسلامة التمديدات وإطفاء إنارة الأسوار تجنبا لانقطاع التيار الداخلي.

وتأثرت البلاد بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 9.6 ملم و(الجهراء) 6.8 ملم و(الرابية) 4.4 ملم و(الصابرية) 3.6 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي ل(كونا) في وقت سابق اليوم إنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد “على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين” على أن “تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من مساء الغد”.