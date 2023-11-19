تجدد القصف المكثف بين الاحتلال والمقاومة عبر حدود جنوب لبنان

كثف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفه للمناطق المتاخمة للخط الأزرق بجنوب لبنان فيما أعلنت “المقاومة الإسلامية في لبنان” عن استهداف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال عبر الحدود.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال أغارت على منزل رئيس بلدية بلدة الجبين في القطاع الغرب من دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وأضافت أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية بلدتي كفركلا ومحيبيب ومحيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب وبرج الملوك وديرميماس ولوبية وأطراف بلدات الناقورة وعيتا الشعب ورامية وحولا وميس الجبل واللبونة ورميش ويارون مشيرة الى ان قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) أطلقت صفارات الانذار في مواقعها.

من جتها قالت “المقاومة الإسلامية في لبنان” في بيان لها إن أفرادها استهدفوا عددا من المواقع التابعة لجيش الاحتلال منها تجمعات للأفراد والآليات قرب مواقع المطلة وبياض بليدا “بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة”.

واضاف البيان أن “المقاومة” استهدفت مواقع وتجمعات جيش الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلة وقصفت مواقع الضهيرة والجرداح وجل العلام والمرج وراميا وحانيتا وخلة وردة وثكنة يفتاح والمالكية وهونين وصولا الى تلال كفرشوبا.

وتصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال والمقاومة على حدود لبنان الجنوبية حيث تسجل يوميا استهدافات لمواقع عسكرية للاحتلال وقصف مدفعي وغارات جوية منذ بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.