مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد على فترات متفاوتة حتى نهاية نهار غد الإثنين

19 نوفمبر، 2023
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توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي استمرار الحالة المطرية التي تشهدها البلاد حاليا “على فترات متفاوتة وحتى نهاية نهار يوم غد الإثنين”.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت بنهاية نهار اليوم الأحد بحالة مطرية بدأت غربا وامتدت نحو المناطق السكنية لتبلغ الكميات المسجلة في مناطق (الأبرق) 6ر9 ملم و(الجهراء) 8ر6 ملم و(الرابية) 4ر4 ملم و(الصابرية) 6ر3 ملم ومطار الكويت الدولي 9ر3 ملم.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون الأمطار رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في حركة الرياح لتصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف “يتوقع أن تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الغد مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ليلا”.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 23 دقيقة واحدة

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